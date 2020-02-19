ABD birliklerini Irak'tan çıkarma seçenekleri inceleniyor

Al Mayadeen kanalına göre, Irak Hizbullah Tugayları Cafer Hüseyni, Amerikan birliklerinin Irak’tan çıkarılmasıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, “Irak direniş komutanlarının Amerikan birliklerini ülkeden çıkarma yönündeki istişareleri sürüyor” dedi.

ABD birliklerini Irak’tan çıkarmak için stratejik seçeneklerin incelenmekte olduğunu belirten Hüseyni ayrıca, Amerikan birliklerinin askeri hareketliliğinin izlendiğini kaydetti.

Hüseyni, ABD tarafından şehit edilen Korgeneral Kasım Süleymani’nin terörle mücadeledeki rolüne değinerek, “Şehit Süleymani Irak’ta İslami direnişle ilgili tüm detayları takip ediyordu” ifadesini kullandı.