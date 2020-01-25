Irak halkı ABD'nin işgaline karşı olduğunu yineledi

Lübnan merkezli Al Minar kanalına göre, Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Irak halkının Cuma günü ABD’nin işgaline tam olarak karşı olduğunu yinelediğini duyurdu.

Hizbullah bildirisinde, “Milyonlarca insan Bağdat sokaklarında ve meydanlarında Irak halkının özgür olduğunu ve işgalcilerin vatanlarında kalmasına izin vermeyeceğini ilan etti." ifadesine yer verildi.

Iraklıların gösterilerini onların ABD’nin işgalciliğine karşı birliğini gösterdiğini belirten Hizbullah, “Irak’taki gösterileri Irak halkının ABD’nin saldırganlığından bıktığını gösteriyor. Arap ve İslam ülkelerindeki bu gösterilerle tüm bölgenin işgalci güçlerden kurtarılmasını temenni ediyoruz” diye keydetti.

Bildiride ilaveten “Irak halkı tüm gruplar, partiler ve farklı siyasi yaklaşımlarıyla Irak’ın bağımsız, özgür ve yabancı işgal güçlerinden arınmış olması için çaba sarfedecektir” ifadesine yer verildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri yapılmıştı.