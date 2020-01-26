Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Ruhani'nin Erdoğan'a yolladığı mesajda, "İran halkı ve hükümetinin adına size ve kardeş Türkiye halkına taziye dileklerimi ifade ediyorum" ifadesine yer verildi.

Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getiren Ruhani mesajında, depremde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve yaralılara ise Allah'tan acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran hükümeti olarak deprem bölgesi ve depremzedelere her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek, bir an önce deprem bölgesinde acının son bulmasını temenni etti.

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 31 kişi hayatını kaybetti.

AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te meydana gelen depremde 1542 kişinin de yaralandığını aktardı.