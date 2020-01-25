Zarif, Cavuşoğlu'yla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dün gece Elazığ'da meydana gelen, onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Zarif ayrıca Tahran’ın depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu bildiri.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği, 1234 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.