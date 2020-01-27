Petrol "koronavirüs korkusu" ile sert düştü

Vadeli petrol kontratları New York ve Londra'da, virüse ilişkin hayatını kaybeden ve hastalığa yakalanan sayısı artaken, Çinli yetkililerin salgını önleme çabaları dahilinde Ay Takvimine Göre Yeni Yıl tatilini uzatmaları ile birlikte yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. Goldman Sachs Group Inc., küresel petrol talebinin olumsuz etkileneceği tahmininde bulundu, ancak Suudi Arabistan, krizin şimdiye dek tüketim üzerinde "çok sınırtlı etkisinin olacağına" inandığını belirtti.

Bu virüs, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki OPEC üreticilerinde meydana gelen kargaşadan dolayı zaten darbe almış petrol piyasası için yeni bir sorun oluşturdu. Piyasa ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının fiyatları desteklemek için üretim kısıntılarına gitmelerine karşın küresel ham petrol arzındaki bollukla da uğraşıyor. Yatırımcılar, daha geniş anlamda riskli varlıklarda görülen geri çekilme ve virüsün seyahatin ksııtlanması ile birlikte akaryakıt talebini azaltacağı korkuları ile petrolde satıcı durumunda.

Price Futures Group Inc. analisti Phil Flynn, e-posta yoluyla yaptığı değerlendirmede, "Bu tarihteki en önemli talep çöküşlerinden biri olabilir," dedi ve "Virüsten dolayı yüzbinlerce varillik talep kaybı meydana gelebilir. Virüsün hızla yayılmakta olduğuna ilişkin korkular petrol talebini öldürecek" değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolü, ICE Futures Europe piyasasında 2.01 dolar ya da yüzde 3.3 düşerek varil başına 58.68 dolara kadar indikten sonra Singapur saati ile 14:30'da 59.37 dolara geldi. Kontrat geçen hafta yüzde 6.4 düştü ve Haziran ayından bu yana en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirdi.

Batı Teksas petrolü (WTI) 2.04 dolar ya da yüzde 3.8 gerileyerek varil başına 52.15 dolara kadar geriledi.

Kaynak: Bloomberg