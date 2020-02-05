Japonya tamamen dijital paraya geçen ilk ülke olabilir

22 Ocak'ta JMB beş ayrı merkez bankası ve Uluslararası İskan Bankası (BIS) ile potansiyel bir MBK için işbirliğine gidileceği açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte dünya piyasalarında 'Dijital Yen' beklentisi yükseldi. Eğer bu gerçekleşirse Japonya kendi merkez bankası ile tamamen dijital paraya geçen ilk ülke olabilir.

JMB Başkanı Yadımcısı Masayoshi Amamiya'nın yaptığı son açıklamalar da Japonya'nın kısa vadede değilse de orta-uzun vadede bu hedefe doğru ilerlediğini gösteriyor. "Olasılığı detaylı olarak değerlendiriyoruz" diyen Amamiya'nın sözleri sonrası ülkede kriptopara yeniden gündemin üst sırasına taşındı.

Gelen bilgilere göre JMB olası MBK kullanımı için Kanada, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Avrupa Birliği Merkez Bankaları ile birlikte çalışacak. 2020 yılı sonunda konuya ilişkin nihai raporu hazırlayacak olan JMB özellikle meselenin yetki alanı kısmında akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Euronews