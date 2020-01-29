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29 Ocak 2020 - 11:08

Irak Hizbullah Tugayları'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki

Irak Hizbullah Tugayları'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) sözcüsü Muhammed Muhi, "Trump tarafından açıklanan Yüzyılın Anlaşması, ABD hükümetinin küstahlığının doruk noktaya çıktığını gösteriyor" dedi.

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) sözcüsü Muhammed Muhi, ABD'nin sözde barış planına tepki göstererek, "Trump tarafından açıklanan Yüzyılın Anlaşması, ABD hükümetinin küstahlığının doruk noktaya çıktığını gösteriyor" dedi.

ABD'nin sözde barış planını "uğursuz anlaşma" olarak nitelendiren Muhi, "Bu plan Siyonist rejimin çöküşünün başlangıcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Muhi, "Eli kolu bağlı kalmayacağız. Bazı Arap rejimlerinin tersine Filistin halkına destek vereceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

News Code 1884176

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