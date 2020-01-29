Arap Birliğinden ''Yüzyılın Anlaşması'' kararı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Filistin'in Arap Birliğindeki Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh, Birlikten, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü oturum düzenlenmesini resmi şekilde talep ettiklerini söyledi.

Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü toplantının çok önemli bir zamanda gerçekleştirileceğini ifade eden Luh, bu zamanda Filistin meselesini yok sayan ve iki devletli çözüm meselesini ortadan kaldıran planların tamamı karşısında Arap ülkelerinin birlik içinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Luh, bu planların, 1967'de işgal edilen Filistin devletine ait toprakların üzerinde uluslararası sözleşmeler, tüzükler ve kararlarla onaylanmış başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması fırsatını yok etmeye çalıştığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Planın açıklanmasının ardından tepkiler yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" demişti.

Kaynak: Timetürk