İran: Yüzyılın Anlaşması'na karşı bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazırız

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi.

Musevi'nin paylaşımında, "İran, İslam ümmetinin topraklarını tehlikeye sokan büyük komloya karşı koymak için bölgedeki bazı ülkelerle ihtilaflarını görmezden gelerek her düzeydeki işbirliğe hazırdır" ifadesine yer verildi.

Bu açıklamadan önce ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Ortadoğu barış planını 'yüzyılın ihaneti' olarak nitelendiren Abbas Musevi, bölge ülkelerinden bu anlaşmanın karşısında durmalarını istedi.

Abbas Musevi, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu vurgulayarak, İsrail rejiminin Filistin topraklarında işgalci olduğunu hatırlattı.

Musevi ayrıca, "Filistin sorunun çözümü ancak Filistinliler arasında yapılacak referandum ile çözülebilir. Bunun dışındaki tüm anlaşmalar kınanmalıdır" ifadesini kullandı.

"İsrail rejimini 70 yıllık cinayetlerini unutturmaya çalışıyorlar" diyen Musevi, İran için Filistin meselesinin önemine değinerek, Filistin sorunun çözümü adına bölge ülkeler ile tüm ihtilafları bir kenara bırakarak işbirliğine hazır olduklarını belirtti.