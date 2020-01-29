ABD'nin 'şeytani ve kötü' Yüzyılın Anlaşması asla gerçekleşmeyecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterildi.

Farça yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan yetkililere inat ABD’nin Filistin konulu 'şeytani ve kötü' Yüzyılın Anlaşması Allah’ın yardımıyla asla gerçekleşmeyecektir.

Kudüs kentinin Yahudileştirilmesi ve onların (Siyonistler) kontrolünde olması konusunda da halt ediyorlar"

İkinci paylaşımda ise, "Filistin davası unutulmayacak ve kesinlikle Filistin halkı ve tüm Müslüman uluslar onlara karşı durarak Yüzyılın Anlaşması'nın gerçekleşmesine izin vermeyecek" ifadesi yer aldı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi attığı tweetle, İslam Devrimi Lideri'nin 16 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı konuşmayı hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.