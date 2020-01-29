Zarif, Yüzyılın Anlaşması'nı 'cehenneme giden otoyol' olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, attığı yeni tweetle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında, "Mandela, Güney Afrika'nın kurtuluşundan on yıllar sonra (işgal topraklarında) BANTUSTAN'ın yeniden ortaya çıkacağını hayal edebilir miydi acaba?" ifadesine yer verildi.

ABD'nin sözde barış planını "cehenneme giden otoyol" olarak nitelendiren Zarif, "Biz Müslümanlar uyanmak zorundayız: ABD hiçbir zaman dürüst bir arabulucu olmadı ve asla olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zarif paylaşımında 'Filistin için birleşelim' (#Unite4Palestine) hashtagını da kullandı.

Bantustan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Batı Afrika'da (şimdiki adı Namibya) bulunan Bantu kökenli zenci Afrikalıların yaşadığı toplam yirmi kabile bölgesine verilen isimdir.