Pentagon'dan Ayn el-Esad üssü itirafı!

Amerikan Fox News televizyonuna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, İran’ın 8 Ocak’ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırının ardından olası inceleme ve tedavi için Irak dışına daha fazla askerin gönderildiğini itiraf etti.

Son günlerde ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, “İran’ın 8 Ocak’ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir.” demişti.

Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi” ifadesini kullanmıştı.

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak’a döneceğini kaydeden Urban, “Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl’a 3 asker ise Arifjan’a nakledildi” bilgisini paylaşmıştı.