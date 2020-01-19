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19 Ocak 2020 - 16:29

ABD'nin "Ayn El-Esad" itirafı karikatür konusu oldu

ABD'nin "Ayn El-Esad" itirafı karikatür konusu oldu

İranlı karikatörist Seyyid Mesut Şücai Tabatabai, Pentagon'un 11 askerin beyin sarsıntısı geçirdiği açıklaması üzerine karikatür çizdi.

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı iki gün önce,  İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki Ayn El-Esead üssüne yaptığı füzeli operasyonu sonucu 11 askerin beyin sarsıntısı geçirdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine İranlı sanatçı Seyyid Mesut Şücai Tabatabai, karikatürlü tepki gösterdi.

Şücai Tabatabi, “Pentagon sonunda Ayn El-Esad üssüne yönelik füzeli operasyonda 11 askerin beyin sarsıntısı geçirdiğini itiraf etti. ABD yönetiminin 10 gün boyunca yalan söyledikten sonra, ailelerin baskıları nedeniyle askerlerin beyninde hasar oluştuğunu resmi bir şekilde ilan etmesi çok ilginçtir” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan füzeli saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

News Code 1883928

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