Velayeti: Yüzyılın Anlaşması sonuçsuz kalacak

Ali Ekber Velayeti, yayınladığı bir bildiride ABD Başkanı Donad Trump’ın açıkladığı sözde barış planını kınayarak, bu planı “Yüzyılın aldatması” olarak nitelendirdi.

“Yüzyılın Anlaşması” planının ABD’nin Batı Asya'da istikrarsızlaştırma stratejisini uygulamak amacıyla açıklandığını belirten Velayeti, “Yüzyılın Anlaşması planının asla bir sonucu olmayacaktır. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti ve Golan Tepeleri'ni de İsrail'in toprağı olarak tanıması gibi bu plan da Trump ve Netanyahu için herhangi bir somut sonuç elde etmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

Velayeti, “Yüzyılın Anlaşması, bu planı hazırlayan kişilerin düşündüklerinin tam tersine Filistinli grupların birliği, hakkın yayılması, direniş sürecinin gelişmesi, Kudüs’ün kurtarılması, İslam ümmetinin birliği ve uluslararası toplumun Filistin halkını savunmasını sağlayacaktır” diye keydetti.