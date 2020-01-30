Yüzyılın anlaşması, yüzyılın "en menfur" planıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.
Ruhani paylaşımında, “Bu aptalca eylemler yeterlidir. Bu yüzyılın en menfur planıdır” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Salı günü Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
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