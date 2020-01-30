Hamas'tan Arap ve İslam ülkeleri liderlerine çağrı

AA'nın haberine göre, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin Arap ve İslam ülkeleri liderlerine mektup gönderdi.

Liderlerden Washington yönetiminin Filistin meselesini ele alma yaklaşımıyla uyumlu tüm girişimlerin karşısında durmalarını talep eden Heniyye, ayrıca ABD yönetiminin, işgalci siyonist yerleşim birimleri ve Yahudileştirme planlarına yönelik açık şekildeki taraflı tutumu karşısında tavizsiz bir tutum içinde olmalarını istedi.

Sözde barış planına ilişkin hoşgörülü tavırlara karşı uyarıda bulunan Heniyye, böylesi tavırları, 70 yıldan fazladır işgal güçlerinin işlediği suçlara maruz kalan Filistin halkının affetmeyeceği tarihi bir hata ve silinmeyecek bir utanç lekesi olarak değerlendirdi.

Hamas lideri ayrıca Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiği görüşmede, bu "düşmanca anlaşma" karşısında Filistin saflarını birleştirme yolları ve ortak eylem konularını ele aldıklarını aktardı.

İsmail Heniyye, Filistin varlığını, toprak, halk, tarih ve kimlik düzeyinde hedef alan bu taraflı planla mücadele konusunda Filistin halkı ile grupların önünde tüm yolların meşru hale geldiğini vurguladı.