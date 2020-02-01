  1. Dünya
  2. Ortadoğu
1 Şubat 2020 - 17:56

Arap Birliği'nden Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planına ret

Arap Birliği'nden Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planına ret

Arap Birliği ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini bildirdi.

Sputnik'e göre Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini bildirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca Arap Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettikleri açıklandı.

Arap Birliği, Trump'ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

News Code 1884256

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler