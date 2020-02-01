Arap Birliği'nden Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planına ret

Sputnik'e göre Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettiğini bildirdi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca Arap Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettikleri açıklandı.
Arap Birliği, Trump'ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
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