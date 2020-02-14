Bahreyn'de Al Halife karşıtı gösteri düzenlendi

"Manama Post"ta yer alan habere göre, Bahreyn halkı dün akşam 14 Şubat Devrimi'nin 9. yıldönümü nedeniyle sokaklara indi.
Bahreyn'in farklı şehirlerinin hükümet karşıtı protestolara tanık olduğu belirtildi. Başkent Manama'da Al Halife güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği kaydedildi.
Bahreyn halkı Al Halife karşıtı sloganlar atarak siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.
Bahreynliler 14 Şubat 2011'de ülkeye eşitlik, adalet ve özgürlük getirmek amacıyla Al Halife karşıtı gösteriler düzenlemişti.
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