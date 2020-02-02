Kudüs Gücü'nün yeni Komutanı İslami Cihad lideri ile görüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani dün akşam Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Kaani bu görüşmede, Şehit Korgeneral Süleymani’nin şehadetinin ardından İran’ın Filistin direniş güçleriyle ilgili politikasında herhangi bir değişiklik yaşanmadığına dikkati çekerek, ABD’nin Korgeneral Süleymani’ye karşı terör saldırsı düzenleyerek Yüzyılın Anlaşması’nı lanse etmek için zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Öte yandan Tuğgeneral Kaani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü.

İran’ın Donald Trump’ın açıkladığı Yüzyılın Anlaşması’na karşı olduğuna vurgu yapan Tuğgeneral Kaani, İran’ın Filistin halkı ve direnişni desteklemeye devam edeceğini, Şehit Korgeneral Süleymani’nin yolunu da izleyeceğini söyledi.