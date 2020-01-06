Tahran'da Şehit Korgeneral Süleymani için cenaze töreni

ABD'nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırıda şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis için Tahran'da düzenlenen cenaze töreni başladı.

Yüz binlerce kişinin katıldığı törene ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, törene İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ve Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari katıldı.

Tahran Ünivirsitesi’nde düzenlenen törende İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Şehit Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi El Mühendis ve yoldaşlarının cenaze namazını ikame edeceği belirtildi.

“Acı İntikam” yazılı dövizler taşıyan Tahran halkı ABD’nin terör saldırsına karşı koyulmasının önemine vurgu yaptı.

Siyah kiyafetler giyen Tahranlılar "Öldürüyorum, öldürüyorum kardeşimi öldüreni" ile “Ne uzlaşı ne teslim, ABD ile savaş” sloganlarıyla şehitler için düzenlenen tören yerine akın ediyorlar.

Şehit Korgeneral Kasım Süleymani, Ebu Mehdi El Mühendis ve yoldaşlarının pak cenazeleri onlar için yasa bürünen yüz binlerce katılımcının huzurunda Tahran Üniversitesi'ne getirildi.

'Kasım Süleymani’nin adı Siyonistler, takfiriler ve sulta düzeninin yuvasını titretiyor'

Burada konuşma yapan Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babam bütün zalimlerin, despotların ve tekfirilerin rahat uyukularını kaçırmıştı." dedi.

Zeynep Süleymani, "Şimdi ise Kasım Süleymani’nin adı Siyonistler, takfiriler ve sulta düzeninin yuvasını titretiyor" ifadesini kullandı.

Şehitler için cenaze namazı kılındı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Şehit Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi El Mühendis ve yoldaşlarının cenaze namazını ikame etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün yeni komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, şehitlerin cenaze namazında saf tuttu.

Tahran Üniversitesi'nin önünde Irak Hizbullah Tugayları bayraklarını taşıyan bir grup Iraklı, Arapça “Amerika Büyük Şeytan” ve “ABD’ye hayır hayır” sloganları attı.

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