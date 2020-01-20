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20 Ocak 2020 - 15:06

Kudüs Gücü'nün yeni komutanı resmen göreve başladı

Kudüs Gücü'nün yeni komutanı resmen göreve başladı

İran'da bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin göreve başlama töreni düzenlendi.

İran'da bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin göreve başlama töreni düzenlendi.

Tahran'daki Devrim Muhafızları Komutanlığı’nda düzenlenen törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslam Devrimi Lideri Askeri Ofisi Başkanı Tuğgeneral Muhammed  Şirazi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ve Şehit Konrgeneral Kasım Süleymani’nin çocukları katıldı.

News Code 1883960

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