İranlı komutanın Bağdat ziyareti Irak-ABD görüşmeleri ile ilgisi yok

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak medyasına verdiği bir mülakatta bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın yeni Irak hükümetine yaklaşımına dair Mescidi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Irak hükümetine yaklaşımı Mustafa el-Kazemi hükümeti ile işbirliği yapmaktır. Irak'a her türlü destek vermeye hazırız. İran'ın Irak'a ve onun da İran'a ihtiyacı var. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yönetimi sırasında ilişkilerimiz daha da geliştirilecektir" dedi.

Mescidi, İran ve Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Mescidi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Irak ziyaretinin Irak- Amerikan müzakereleriyle ilgili olup olmadığına ilişkin, "Tuğgeneral Kaani, Irak'a her geldiğinde, resmi olarak Iraklı yetkililer tarafından davet edilmiştir ve tüm bu ziyaretler iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaclıyor. Irak-Amerikan müzakereleri Iraklı yetkililerin iç kararıdır. Irak parlamentosu hükümetin kararlarını destekliyorsa, biz de bunu destekleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Mescedi, "Tuğgeneral Kaani'nin Irak ziyaretinin zamanlamasının Irak- ABD müzakeresiyle bir ilgisi yoktur ve bu ziyaret her iki ülkenin menfaatleri doğrultusundadır" diye konuştu.