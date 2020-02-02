İran'da enzim üretim fabrikası açıldı

IRNA'nın haberine göre, İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı'nın katılımıyla Tahran'ın batısında Kerec'e bağlı Sefadeşt ilçesinde gıda ve yem biyoteknoloji enzim üreten fabrikanın açılışı yapıldı.

Fabrika açılşışına katılan Sağlık Bakanı Nemeki burada yaptığı açıklamada, “Gıda, yem ve yıkama enzimleri, ülkemizin gıda sanayi ile hayvancılığın ihtiyaç duyduğu gereksinimlerinden biridir. Bunları çoğu daha önce yurt dışından ithal edilirken, bu fabrikanın açılışını yaparak, yurt dışına bağımlılığı azaltma yönünde büyük bir adım attık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari de yaptığı açıklamada, İran'ın biyoteknoloji alanında Asya'nın büyük güçleri arasında Ortadoğu'da eşsiz bir konumda yer aldığını belirterek, “Çeşitli biyoteknolojik ilaçlar ürettik, ancak gıda, yem ve yıkama enzimlerini üretmek kolay iş değildir” diye konuştu.

İranlı firmaların hükümetin desteği olmaksızın bu alanda üretim yapabildiklerinin altını çizen Settari, yeni dönemde bu sektördeki üreticilerin destek kapsamına alındığını açıkladı.

Bu ürünleri üreten şirketin genel müdürü Fatma Hüseyni de burada yaptığı açıklamada, “82 milyar Tümen sermaye ile işe başlayan bu fabrika, yıllık 1500 ton enzim üretecektir” dedi.