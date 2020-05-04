İran yapımı tanı kiti Almanya ile Türkiye'ye ihraç edilecek

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, "Önümüzdeki haftalarda İran yapımı koronavirüs tanı kitleri Almanya ve Türkiye'ye ihraç edilecek" dedi.

Settari ayrıca, "Şu anda ülkede gündelik bir milyon korona testi yapma kapasitesine sahibiz. Testlerin hepsi yerli kitlerle yapılıyor" ifadesini kullandı.

Sorena Settari, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretileceğini bildirmişti.

İranlı yetkili, koronavirüs teşhis kitlerinin üretilmesi için 6 şirket ile anlaşma imzalandığını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin ülkede üretileceğini ifade etmişti.