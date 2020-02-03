Musevi: Avrupa henüz ihtilaf çözüm mekanizmasını aktifleştirmedi

Bugün sabah saatlerine basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün Tahran’ı ziyaret edecek olan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelerek nükleer anlaşma ile uluslararsı çeşitli meseleleri görüşeceğini söyledi.

Musevi, ABD’nin açıkladığı sözde barış planı hakkında, “Yüzyılın Anlaşması, ABD’nin Filistinlilerin haklarını görmezden gelen 'en rezil' bir plandır. İran İslam Cumhuriyeti bunun Filistin davasının satışı olduğuna inanıyor ve Filistin halkının yanında olacaktır” dedi.

Avrupa’ın ihtilaf çözüm mekanizması olan ‘tetik mekanizması’nı henüz aktifleştirmediğini belirten Musevi, “Avrupalılar bunu yapmak istiyordu ancak İran’ın gösterdiği deliller ve Dışişleri Bakanı Zarif’ın kaleme aldığı 14 sayfalık mektubu nedeniyle bunu yapmadılar” ifadelerinde bulundu.

Musevi, Hindistan'ın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk önerisine dikkati çekerek, bu durumun karmaşık olduğunu ve arabuluculukla çözülemeyeceğini söyledi.

İran-ABD gerilimine ilişkin Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti, ABD karşısındaki tutumunu defalarca açıklamıştır ve Washington da İran’a karşı düşmanlığını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Abbas Musevi, Suriye’nin İdlib’i teröristlerden kurtarma operasyonuyla da ilgili olarak, “Suriye ordusu, teröristlerin işgal ettiği topraklarını kurtarma ve egemenliklerini tehdit eden etkenler karşısında operasyon yapma hakkına sahiptir. diğer ülkeler de Suriye’nin talebine saygı duymalı” ifadelerini kullandı.

Musevi ilaveten Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin Tahran’a yaptığı art arda ziyaretinin rutin ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla istişarelerde bulunmak üzere olduğunu aktardı.

ABD ile müzakere edilip edilmeyeceğine ilişkin Musevi, İran’ın yaptırımlar kaldırılmadığı sürece ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.

Musevi, nükleer anlaşmadaki ihtilaf çözüm mekanizması konusunda yapılacak toplantıyla ilgili, “Bundan önce konuyla ilgili bir toplantı yapıldı ve yakın gelecekte ‘Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’ toplantısının yapılması için karar verildi” diye konuştu.