Yüzyılın Anlaşması İran'ı düşman gösterme çalışmalarını tersine çevirebilir

Dışişleri Bakanı Zarif, bugün sabah saatlerinde İran Ordusu'na bağlı Ceng Üniversitesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Askeri öğreniclere hitap eden Zarif, Siyonist rejimin İran karşıtı planları hakkında, "Bu rejim 1991 yılında Oslo-Madrid barış sürecini planlamaya başladığında, bir Siyonist büyükelçisi Araplarla barış sağlamak için İran’ı düşman göstermeye karar verdiklerini öne sürdü" dedi.

Benzer bir sürecin son 10 yılda Arap dünyasında başlatıldığını ve ağır paralar ödendiğini anlatan Zarif, şöyle devam etti:

“Maalesef bazı Arap ülkeleri ABD’nin desteğiyle birlikte İran'ı bölgede ana tehdit olarak göstermek için menfur bir süreç başlattı. Bazı Arap ülkelerinden (Yüzyılın Anlaşması konusunda) yapılan utanç verici tepkiler, Siyonist rejimin taleplerine bile direnemedikleri gerçeğini yansıtıyor”

Bakan Zarif, Arap dünyasının düşmanın yerini değiştirme planının "yalan" olduğunu farkettiğini ifade ederek, “Uğursuz Yüzyılın Anlaşması, doğru şeyi yapmamız şartıyla Arap dünyasındaki İran’ı düşman gösterme çalışmalarını tersine çevirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.