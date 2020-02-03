İİT'den Trump'ı kızdıracak karar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İİT'nin dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantısının açılış konuşmasında, Filistin halkının taleplerini karşılamayan, barışçıl çözüme ve uluslararası kanunlara aykırı herhangi bir adımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

"Filistin davası hala Teşkilat'ın öncelikli meselesidir" diyen Useymin, çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasına dayanması gerektiğine dikkati çekti.

Useymin, "Barış, istikrar, güven ve adaletin sağlanmasını hedefleyen, uluslararası meşruiyet kararları ile Arap Barış Girişimi'ne dayanan çabalara bağlı olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Genel Sekreter, Filistin meselesinde, uluslararası hukukun üstünlüğünü koruyan, bölgede adil ve kapsamlı barışı sağlayan uluslararası siyasi çözüm ve çabaları desteklediklerini vurguladı.

"Düşman ile normalleşme"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiklerini belirterek, "ABD'nin ve sömürgeci İsrail'in Filistin halkının haklarını inkar ve ilhak eden gündemini kabul etmeyip, bunları hiçbir şekilde dikkate almayacağız" tespitini yaptı.

Maliki, planı desteklemeyi, "tüm ilgili uluslararası kurumları baltalayacak saldırganlığın normalleştirilmesi" olarak değerlendirdi.

Plana destek verilmesini "düşman ile normalleşme" olarak niteleyen Maliki, planın, tek taraflı ve tamamen İsrail yanlısı olduğundan, kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Maliki, "Ellerimizi, diğerinin haklarını ve isteklerini inkar eden aşırılıkçı fikirler temelinde değil, adalet, hukuk ve haklar temelinde gerçek bir barışa uzatıyoruz" diyerek, Arap ve İslam ülkelerine bu kritik günlerde Filistinlileri ve Mescid-i Aksa'yı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA