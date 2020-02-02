AB yetkilisinden Tahran'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in görevine başladığından bu yana ilk kez yarın Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Musevi, Borrell’in Tahran ziyareti esnasında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Avrupa Troikası (İngiltere, Almanya ve Fransa) 14 Ocak’ta Tahran'ı bir şekilde tehdit etmek için nükleer anlaşmadaki ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’ olan ‘tetik mekanizması’nı aktifleştirdiklerini ilan etmişti.

Öte yandan Borrell 24 Ocak’ta mevcut durumun karmaşıklığı nedeniyle bu mekanizma için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

