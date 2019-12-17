İran: Uluslararası Af Örgütü’nün raporu gerçekleri yansıtmıyor

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Af Örgütü’nün yaynladığı son İran raporuna tepki gösterdi.

İsmaili, “Bunlar Uluslararası Af Örgütü’nün sözde insan hakları savunucularının iddiaları. İnsan haklarına saygı duyuyorlarsa o zaman niçin kürsülerinde Besiç üslerine ve polis karakollarına saldırıya teşvik ediliyor?” ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü’ndeki sözde insan hakları savunucularının ortaya koydukları konuların bir iddiadan başka bir şey olmadığını söyleyen İsmaili, “Biz bunları reklam senaryosu olarak görüyoruz.” dedi.

Uluslararası Af Örgütü, İran’da yaşanan son olaylarda 304 kişinin öldürüldüğünü iddia etmişti.