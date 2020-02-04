"Yüzyılın Anlaşması" Trump'ın büyük yenilgiden kaçma girişimidir

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Yahya Safevi, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD’nin sözde barış planı olarak nitelendirdiği “Yüzyılın Anlaşması” planına tepki göstererek, "ABD’nin sözde barış planı Trump'ın direniş cephesi karşısındaki büyük yenilgiden kaçma girişimidir. Yüzyılın 'en rezil' planı olan 'Yüzyılın Anlaşması' da Büyük Ortadoğu Projesi gibi başarısız kalacaktır" dedi.

Filistin meselesinde bazı Arap liderlerinin tutumunu eleştiren Tümgeneral Safevi, "Filistinli grupların hiçbiri bu planı kabul etmezken, bazı Arap ülkelerin liderleri bunu kabul ederek ABD’nin bölgedeki politikalarını izlemektedirler" ifadelerinde bulundu.

İran'ın misilleme operasyonu hakkındaTümgeneral Safevi, şu açıklamalarda bulundu:

"II.Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir güç Amerikan üslerini roketle hedef alamamıştır. Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Ayn el-Esad üssünü vurdu ve Amerikalılar, güçlerinin risk altında olduğu için hiçbir şey yapamadı. Çünkü karşılık vermesi takdirde daha sert tepkilerle karşılaşacaktı"