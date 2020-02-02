"Yüzyılın anlaşması" Filistin halkına karşı büyük bir cinayettir

Ma'an Haber Ajansı’na göre, Filistin Alimler Derneği, ABD’nin açıkladığı sözde barış planı ismini taşıyan "Yüzyılın Anlaşması" planını Filistin halkına karşı “büyük bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Filistin Alimler Derneği “Yüzyılın Anlaşması” planını reddetmenin dini bir görev olduğunu belirtti.

Söz konusu dernek ilaveten bu planın kabul edilmesinin İslam’a ve Filistin’e karşı bir cinayet olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.