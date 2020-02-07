Fransa'da Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı protesto edildi

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bandıralı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi.

Eylemciler söz konusu geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yapması üzerine ülkeye geldiğini iddia ediyor.

Perşembe öğleden sonra limana demir atan Bahri Yanbu adlı Suudi kargo gemisi, çoğunluğu Uluslararası Af Örgütü üyesi yaklaşık 100 aktivistin protestolarına maruz kaldı.

"Yemen'de savaş suçu", "Fransa malı (silahlar)", "230 bin insan öldü" gibi pankartlar taşıyan eylemciler savaş karşıtı sloganlar atarak Fransa hükümetinden söz konusu gemide ne taşındığına dair kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmesini istedi. Bazı aktivistler Yemen'deki sivil ölümlerine dikkat çekmek amacıyla limanın ortasında yerde yatarak ölü taklidi yaptı.

Sivil toplum örgütü üyelerinden oluşan bir grup kısa bir bildiri okuyarak Fransa hükümetine seslendi. Aktivistler, eğer söz konusu gemide taşınanlar Fransa yapımı silahlarsa, bu silahların Yemen'deki iş savaşta sivillere karşı yasa dışı şekilde kullanılmadığına dair halka garanti verilmesini talep etti.

Protesto sonrası Fransa hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi. Perşembe günü Fransa'da faaliyet gösteren 17 sivil toplum örgütü Başbakan Edouard Philippe'e bir mektup yazarak Suudi Arabistan bayraklı Bahri Yanbu gemisinin ülkeye gelmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti.

Kaynak: Euronews