Yemen güçleri: Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu vurduk

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ya karşı geniş kapsamlı operasyon başlattıklarını bildirdi.

Cizan'daki Aramco petrol tesislerini hedef aldıklarını belirten Seri, icra edilen operasyonda Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'daki Khamis Msheit Askeri Üssü ve daha birçok yeri de hedef aldığını açıkladı.

Seri, "Güçlerimiz düşmanı ortadan kaldırmak için Marib şehrinin batısına ulaştı. Marib ve Al Jawf'ın bazı bölgeleri kurtarıldı. Güçlerimiz ilerlemeye devam ediyor. Operasyon sırasında binlerce düşman askeri öldürüldü veya yaralandı" ifadelerinde bulundu.

Yahya Seri, "Güçlerimiz tüm Yemen topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığa ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor" dedi.