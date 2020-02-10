2020 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı.

Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı. En İyi Kadın Oyuncu, Judy filmiyle Renee Zellweger seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu. Heath Ledger'dan sonra Oscar tarihinde ikinci kez Joker rolüne ödül verildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern seçilirken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise Brad Pitt oldu. Daha önce 12 Yıllık Esaret filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar'ını aldı.

Kaynak: NTV