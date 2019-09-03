İran-Ermenistan ortak yapımı film İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemaci Anahid Abad’ın yazıpı yönettiği "Yeva" adlı film, İtalya merkezli "Blue Knowledge" şirketinin desteğiyle bu yıl 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali sırasında gösterilecek.

Bu şirketin yönetmen Anahid Abad'ın yeni film projesine destek vereceği belirtildi.

Yapımcılığını İran Farabi Sinema Vakfı ve Ermenistan Sinema Birliği’nin üstlendiği filmde, Yeva’nın bir Ermeni köyüne gitmesi ve Karabağ Savaşı sırasında yaşadıkları travmaları atlatamayan köyün yerlileriyle tanışması anlatılıyor.

"Yeva" filmi, 90. Oscar Ödülleri'nin "yabancı dilde en iyi film" dalında Ermenistan sinemasını temsil etmişti.