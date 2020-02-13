Şehit Süleymani'nin görevi, Siyonistlere karşı direniş cephesini güçlendirmekti

Bugün Urumiye'de Korgeneral Kasım Süleymani için şehadetinin 40. gününde düzenlenen anma merasiminde konuşan Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Kudüs Gücü'nün şehit komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin görevinin Siyonistlerle mücadele için direniş cephesini güçlendirme olduğunu belirtti.

Amerikalılar tarafından Şehit Süleymani'ye düzenlenen suikastın, onların Batı Asya bölgesindeki varlığına son vermenin başlangıcı olduğunu söyleyen General Şerif, direniş komutanlarının şehit edilmesinin düşmanların komplolarının etkisizleştirilmesine engel olmayacağını vurguladı.

General Şerif, Devrim Muhafızları'nın Şehit Süleymani suikastının ardından ABD'ye attığı ağır tokadın Amerikalıların onurunu yok ettiğini ve onların bölgeden çıkarılmasını kesinleştirdiğini söyledi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin terörist ordusunun Kudüs Gücü'nün önceki Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye Bağdat'ta düzenlediği hain saldırısına karşılık olarak 8 Ocak’ta onlarca füze ile ABD'nin Irak'taki Ayın el Esed Üssü'nü hedef aldı.