Oscar ödüllü İranlı yönetmen Farhadi'nin yeni filminin adı belli oldu

Oscar ödüllü İranlı yönetmen ve senarist Asgar Farhadi’nin yeni filminin ismi açıklandı.

Asgar Farhadi yeni bir film hazırlığı yapıyor. Farhadi’nin yeni filminin adı 'Kahraman'.

Farhadi’nin kaleme aldığı senaryo, Paris merkezli Memento Films International şirketi tarafından Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi’nde sunulacak.

Farsça projenin çekimleri bu yaz İran'ın Şiraz kentinde yapılacak. Henüz fimin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

71. Cannes Film Festivali Farhadi'nin son filmi 'Herkes Biliyor' ile açılmıştı.

2017'de Satıcı filmiyle 'En İyi Yabancı Film' ödülüne layık görülen Asghar Farhadi, 2012'de aynı kategoride 'Bir Ayrılık' filmiyle ödül kazanmıştı.

