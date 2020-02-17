İran: Şu ana kadar ülkede koronavirüs tespit edilmedi

İran Sağlık Bakanı Sait Nemeki, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İran'da ve ülkeye tahliye edilenler arasında koronavirüs vakası tespit edilmedi" dedi.

Nemeki, "Bugünden itibaren koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan öğrenciler ailelerine dönebilirler" ifadesini kullandı.

Bu yılın ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu anlatan Nemeki, fabrikalarda 3 ile 8 ay için ilaç hammaddesinin depolandığını bildirdi.

Bunlara ilave olarak İranlı Bakan Nemeki, ilaç temini konusunda endişe etmeye gerek olmadığını kaydetti.

İran, Vuhan'daki 50 vatandaşını özel uçakla yurda getirmişti.