Korona virüsü korkutucu rakama ulaştı!

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp onlarca ülkeye sıçrayan korona virüsü salgınında dünyayı dehşete düşüren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Önceki gün virüsün başladığı günden bu yana en ölümcül gün yaşanırken, görülen vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı dün de hızla arttı.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat itibarıyla 121 hastanın daha hayatını kaybettiği duyurulurken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1488’e yükseldi. Vaka sayısının ise 63.851’e ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan dün Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlamasıyla vaka sayısında ciddi artış görülmesine de yol açtı.

Vakaların yüzde 80'inden fazlasının görüldüğü Hubei'de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul edilirken, artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor.

Cpronavirüsü belirtileri

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

Kaynak: Cumhuriyet