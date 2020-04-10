Zaharova: Rusya Dağlık Karabağ’ı bağmısız devlet olarak tanımıyor

Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözüm süreci Zakharova’ya göre 31 Mart tarihinde Karabağ’da gerçekleştirilen genel seçimlere bağlı değil.

Ermeni haber ajansına göre, Maria Zakharova yaptığı açıklamasında “31 Mart tarihinde Dağlık Karabağ’da gerçekleştirilen seçimler hakkında AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının açıklaması var. Bu açıklama AGİT resmi sitesinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsüne göre seçimler Karabağ’da yaşayan halkın normal hayatını sürdürmek için gerekiyor, fakat Rusya Dağlık Karabağ’ı bağmısız devlet olarak tanımıyor ve Dağlık Karabağ’ın statüsü siyasi müzakereler sonucunda belirlenmeli.

Zakharova bu bağlamda “Bu seçimlerin ilerideki süreçleri etkileyeceğini sanmıyoruz” sözlerine de yer verdi açıklamasında.