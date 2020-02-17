Yüzlerce füze ABD hedeflerini vurmak için hazırlanmıştı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Lübnan merkezli Al Mayadeen TV kanalına konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik düzenlenen suikaste İran’ın ABD’ye Irak’taki Aynu’l Esad üssünü füzelerle vurarak verdiği karşılığa dikkati çeken Selami, “ABD’liler her bir ülkeye saldırdıkları zaman bunun karşılıksız kalacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla onlar bu yanlış hesaplamayı İran konusunda da yaptılar. Ama bu sefer karşılıksız kalmadı” dedi.

ABD’nin Aynu’l Esad üssünü vurarak, Trump’ın yalancı ve sözlerinin de itibarsız olduğunu dünyaya göstermek istediklerini belirten Tümgeneral Selami, “Verdiğimiz karşılık sınırlıydı, ama İran’ın doğrudan ABD üslerini vuracak kadar güçlü ve itibarlı bir ülke olduğu gerçeğini ortaya koydu. Bu operasyonu yaparken hiçbir şeyden endişemiz yoktu. Bütün olaylar için hazırlıklıydık” ifadelerini kullandı.

İran’ın ABD’ye verdiği yanıtların farklı şekillerde devam edeceğini açıklayan Selami, “Asıl yanıt, Korgeneral Süleymani’nin yoluna devam edilmesi ve amaçlarının gerçekleşmesidir. Bu amaçlar Siyonist Rejim’in yok edilmesi ve Amerika’nın yenilgiye uğrayarak bölgeden çıkmasından ibarettir” değerlendirmesini yaptı.

Tümgeneral Selami, “Aynu’l Esad’a düzenlediğimiz operasyonda ABD’nin başka üsleri ve hedeflerini vurmak için de yüzlerce füze hazırlanmıştı. Eğer Amerikalılar devam edecek olsalardı biz de operasyon alanını genişletecektik. Ayn’ul Esad sadece başlangıç noktasıydı” açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı, “İsrailleri de uyarıyoruz. Attıkları adımlara dikkat etsinler. Onlar Amerikalılardan da çok daha küçüktürler. İşgal altındaki topraklardaki bütün mevizlerini hedef alabiliriz. Sadece İran’dan değil, onları başka bölgelerden de vurabiliriz” diye konuştu.