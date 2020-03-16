Devrim Muhafızları koronavirüse karşı savaş dizilimi oluşturmuştur

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, bugün video konferans yoluyla ülkenin farlkı şehirlerindeki Devrim Muhafızları komutanlarıyla yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs konusunu değerlendirdi.

Tümgeneral Selami konuşmada "İran'ın tüm eyaletlerindeki Devrim Muhafızları birlikleri, Tip Bilimleri Üniversitesiyle birlikte koronavirüsle mücadele için askeri formasyon oluşturmuştur" dedi.

Tahran'daki Bagiatullah Hastanesi'nde bugüne kadar 6 bin hastanın kabul edildiğine atıfta bulunan Tümgeneral Selami, her gün yaklaşık 500 hastanın bu hastaneye yatırıldığını bildirdi.

650 Besiç üyesinin şehir genelinde dezenfeksiyon çalışması için seferberlik yaptığını belirten Tümgeneral Selami, "Binlerce Besiç ekibi de sağlık çalışanlarıyla birlikte tarama çalışması yapmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme yönündeki çabalarından dolayı takdir eden Tümgeneral Selami, insanların koronavirüse karşı mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmesi gerektini vuurguladı.

Tümgeneral Selami ayrıca vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye ederek herkesin sağlık protokollerine uymasını istedi.