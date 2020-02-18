Koronavirüs salgınında ölü sayısı artıyor!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı.

Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869’a ulaştı.

Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6 bin 242’ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552’ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552’ye ulaştı.

Vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 60’a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Son 24 saatte 98 can kaybı

Diğer yandan ülke genelinde 93’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 98 kişi yaşamını yitirirken, diğer can kayıplarının 3’ü Hınan, 2’si de Hıbey ve Hunan eyaletlerinde yaşandı. Ayrıca 1886 yeni vaka tespit edildi.

Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Cumhuriyet