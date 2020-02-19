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19 Şubat 2020 - 14:12

Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır" dedi.

İdlib konusunda Rusya’nın başkenti Moskova’daki Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirten Erdoğan "Son ikazlarımızı yapıyoruz” dedi. Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir".

Kaynak: Euronews

News Code 1884639

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