Rus ve Türk askeri yetkililer İdlib konusunda iletişim halindeler

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, "Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar" dedi ve ekledi: "Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler."

Rusya Dışişleri Bakanı, "Umuyorum ki Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında varılmış olan anlaşmalar temelinde gerilimin dindirilmesine olanak verecek fikirler ortaya koyabilirler" diye devam etti.

Lavrov'un söz konusu açıklamaları, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Moskova'da bugün Rus mevkidaşlarıyla bir araya geleceği toplantıdan önce geldi. Toplantıda İdlib'deki durum ele alınacak.