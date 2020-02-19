Kremlin'den Erdoğan'ın İdlib açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Krize ilişkin Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine operasyon sinyali veren Erdoğan, “Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir” dedi.

Erdoğan’ın sözlerinden dakikalar sonra Moskova kanadından yanıt gecikmedi. Reuters’ın son dakika geçtiği haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, olası operasyon ihtimaline karşı ‘uyarılarda’ bulundu. Türkiye’nin İdlib’de Suriye Ordusu’na yönelik yapacağı operasyonun en kötü senaryo olacağı savunan Peskov, bu durumu önlemek için Türkiye ve Rusya arasında diyaloğun süreceğini söyledi.

Kaynak: Cumhuriyet