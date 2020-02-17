Al Jazeera: TSK İdlib'de büyük bir askeri operasyona hazırlanıyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Süheyb Halef, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde büyük bir askeri operasyona hazırlandığını ileri sürdü.

TSK tarafından Suriye'nin İdlib kentine yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirildiğini kaydeden Al Jazeera muhabiri, "Bölgedeki tüm belirtiler Türk güçlerinin saldırısının yaklaştığına işaret ediyor. Bunlar Suriye ordusunun Sarakib ve Maarat Numan gibi stratejik alanlardaki hakimiyetinden sonra yaşanıyor" dedi.

Suriye ordusu İdlib’te ilerleyişine devam ediyor. Stratejik öneme sahip Maaret El Numan kenti Suriye ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Esad’ın ordusunun İdlib’deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söylemişti.