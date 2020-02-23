Koronavirüs ile ilgili beklediğimiz güzel haber geldi

Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tayvan'da bulunan Academia Sinica'daki bir araştırma ekibi gen sentezini tamamladı ve 10 gün içinde antijen üretimi aşamasına girdi. Bu durumda ilginç olan şey, bu sürecin genellikle altı hafta sürmesiydi. Academia Sinica, eldeki yeni antijenle antikorları test etmeye başlayabileceğini ve ayrıca hastalığı tedavi etmek için bir aşı ve çeşitli ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Çin'e giden ve virüse bulaşan iş adamın şoförü öldü kendisi yaşıyor!

Antijen, yeni koronavirüs şüpheli bir taşıyıcının (COVID-19) gerçekten enfekte olup olmadığını doğrulamak için hızlı bir kullanıma ve sonuç alınmasına olanak sağlayabilir. Tayvan'da yeni tip koronavirüsten ölen ilk kişinin, yakın zamanda Çin'in Zhejiang Eyaletinden dönen Tayvanlı bir işadamı ile temasa geçip geçmediği araştırılırken, aynı zamanda Academia Sinica kurumu hastalar üzerinde antikor testleri için harekete geçmişti. Tayvanlı iş adamı ve virüse karşı ilaç bulunması ile ilgili ümit verici bir gelişme yaşandı.

Virüse karşı antijenin test edilmesi için bazı şartlar gerekiyordu. Eğer işadamı enfekte olsaydı, bağışıklık sistemindeki virüsün antikorlarını test etmek için antijeni kullanabilirlerdi. Ve gelen son dakika haberine göre iş adamı bu şartları taşıyor! 20 Şubat Perşembe günü, Tayvan Sağlık Bakanlığı, iki farklı koronavirüs testinden sonra, işadamının vücudunda gerçekten de COVID-19 için antikorlar olduğunu ve ölen limuzin sürücüsünün de bu işadamı ile temasa geçtikten sonra koronavirüsten öldüğünü tespit etti.

Ancak iş adamında hastalığa ilişkin aleni bir semptom tespit edilmedi. Yani, iş adamı koronavirüsüne karşı vücudunda taşıdığı antikorlar sayesinde virüsten etkilenmedi ancak başka bir Tayvanlı olan şoföründe antikor olmadığı için, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Academia Sinica, antikorları test etmek ve incelemekle görevlendirildikten sonra, Academia Sinica Başkanı James C. Liao (廖俊智) 17 Şubat'ta hemen ilgili araştırma ekibini topladı. Dört kişilik araştırma ekibinin, akademinin Biyomedikal Bilimler Enstitüsü'nde araştırmacı olan Lin Yi-ling yönetiminde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

İş adamından alınan üç örnekten birinin COVID-19 testinde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah