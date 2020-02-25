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25 Şubat 2020 - 11:34

Erdoğan: Rus heyet yarın ülkemize gelecek

Erdoğan: Rus heyet yarın ülkemize gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya heyetinin yarın Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Türkiyr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"En geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir"

Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor. 

Rus heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron’la aynı şekilde Merkel ve sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim için Putin'le belirlediğimiz tarih en geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

Koronavirüs salgını

Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1884779

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