  1. Azerbaycan
28 Şubat 2020 - 15:55

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Azerbaycan'da bir Rus vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği öğrenildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi. Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm devletlerin hızla dünyaya yayılan koronavirüs konusunda hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

News Code 1884838

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